Son dakika gündem: Eski eşinin görüntülerini paylaştığı iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı Son dakika haberlerine göre Mersin'de eski karısının özel görüntülerini arkadaşlarıyla paylaştığı iddiasıyla hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçundan dava açılan tutuksuz sanığın yargılanmasına başladı.

Mersin'de eski karısının özel görüntülerini arkadaşlarıyla paylaştığı iddiasıyla hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçundan dava açılan tutuksuz sanığın yargılanmasına başladı.

Mersin 15. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya müşteki N.N.Y. ve avukatları katılırken, tutuksuz sanık İ.B.E. ile avukatı katılmadı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bir avukatı da davaya müdahil oldu.

Söz verilen müşteki N.N.Y, eski eşi İ.B.E. ile 2019'da boşandıklarını söyledi.

Boşandıktan 5 ay sonra İ.B.E'nin ortağı V.Ö'nün kendisini aradığını ve boşanma üzerine konuştuklarını ifade eden N.N.Y, daha sonra bu kişinin bir görüntüden bahsettiğini kaydetti.

V.Ö'ye görüntü içeriğini sorduğunu aktaran N.N.Y, şöyle devam etti:

"Eski eşim özel görüntülerimizi V.Ö'ye göndermiş. Kısa süre sonra V.Ö. ile bir kafede görüştük. Orada bana videoyu gösterdi. Ben de 20 saniye kadar kendi telefonumdan çektim. Görüntüyü vermesini istedim ancak bana, 'daha zamanı var' dedi. Bir süre sonra eşimin yanında çalışan A.D. bana sosyal medyadan mesaj attı. Eski eşimin maaşını vermediğini, aralarında sorun olduğunu söyledi. O da bana özel görüntülerden bahsetti. Bu konuşmadan sonra şikayetçi oldum."

Şikayet üzerine V.Ö'nün paniklediğini belirten N.N.Y, "V.Ö. benimle görüşmek istedi. Görüştük ve 'Benden şikayetçi olma ben sana görüntüleri vereceğim' dedi. Görüntüleri flash bellekte verdi. İçerisinde benim özel görüntülerim ve başka kadınların görüntüleri vardı. Ben eski eşimin cezalandırılmasını talep ediyorum." diye konuştu.

Müşteki avukatı Burcu Bozkurt ise raporlara göre tanıkların çelişkili ifadeler verdiklerini dile getirerek, sanığın cezalandırılmasını talep ettiklerini aktardı.

Mahkeme hakimi eksikliklerin giderilmesi üzerine duruşmayı erteledi.

Müşteki N.N.Y, adliye çıkışında gazetecilere, cinsel hedef haline getirildiğini belirterek, "Bu işin peşini bırakmayacağım. Hiçbir şekilde korkmayacağım. Sadece benim davam değil. Toplumun namus, ahlak anlayışına yapılmış bir hareket olarak görüyorum." diye konuştu.

Müşteki avukatı Burcu Bozkurt ise yaşanan durumla ilgili dinlenecek birçok tanığın olduğunu ve dosyaya daha fazla delilin gireceğini ifade etti.

Kadın platformları adına konuşan Güneş Doğdu ise N.N.Y'nin yanında olduklarını, kadınların hiçbir zaman yalnız yürümeyeceğini dile getirdi.

Kaynak: AA