Son dakika gündem: Erdal'ı döverek öldüren sanık: Nasıl yaralandığını bilmiyorum

BURSA'da, ağabeyinin iş yerinde çalışan Erdal Akkuş'u (35) dövüp, bacağından yaralayarak, öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Fatih Ün'ün (37) yargılanmasına başlandı. Duruşmada savunma yapan Ün, "Erdal kapıyı kilitleyip bana vurmaya başladı. Ben kendimi korumaya çalıştım. Nasıl yaralandığını bilmiyorum" dedi. Ailenin avukatı ise Yusuf Ün'ün, Erdal Akkuş adına kaçak inşaat yaptırdığını daha sonra buraya 350 bin liralık yıkım cezası kesildiğini, Akkuş'un da sanıktan parayı ödemelerini istediğini belirerek, bu konuda araştırma ve inceleme yapılmasını istedi.

Olay, 6 Haziran'da, merkez Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle muhtarı Yusuf Ün'e ait çay bahçesinde çalışan Erdal Akkuş, muhtarın kardeşi Fatih Ün ile para meselesinden tartıştı. Birbirlerini darbeden taraflardan Fatih Ün, iddiaya göre, elektrikli ısıtıcının demir sapını Erdal Akkuş'un bacağına sapladı. Araya kahvedeki müşterilerin girmesiyle ayrılan taraflardan Akkuş, bacağına ve başına aldığı darbelerle kanlar içinde kaldı. Kendisini dışarı atan Akkuş'u kahvedeki diğer müşteriler Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan 2 çocuk babası Akkuş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Fatih Ün, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ahmet Çil ve Caner Akgün'ün de tanık olarak dinlendiği duruşmayı erteleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.