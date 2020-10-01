Son dakika gündem: Erciş'te trafik kazası: 2 yaralı
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Son dakika gündem: Erciş'te trafik kazası: 2 yaralı

01.10.2020 12:33 | Son Güncelleme: 01.10.2020 12:36
Son dakika gündem: Erciş'te trafik kazası: 2 yaralı

Son dakika haberi: Erciş'te otomobilin belediyeye ait çöp aracına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Erciş'te otomobilin belediyeye ait çöp aracına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Yeşilova Mahallesi'ndeki NATO yolu üzerinde Nesrullah Akbaş yönetimindeki 06 TMH 98 plakalı otomobil, Kazım Yanar yönetimindeki Erciş Belediyesinin çöp aracına çarptı.

Kazada hafif yaralanan Yanar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Otomobil sürücüsü Akbaş ise ambulansla Erciş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı

Akbaş, müdahalenin ardından Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

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