Tartıştığı eniştesini kafasına demir çubukla vurarak öldüren şahıs, gözaltına alındı
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Tartıştığı eniştesini kafasına demir çubukla vurarak öldüren şahıs, gözaltına alındı

06.12.2020 17:44 | Son Güncelleme: 06.12.2020 18:48
Tartıştığı eniştesini kafasına demir çubukla vurarak öldüren şahıs, gözaltına alındı

Çanakkale'de, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı eniştesini kafasına demir çubukla vurarak öldüren şahıs, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Çanakkale merkeze bağlı Çıplak köyünde saat 07.30 sıralarında korkunç bir olay meydana geldi. İddiaya göre; Kazım Vural, eniştesi Nusret Adıgüzel ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Bu sırada Kazım Vural eline aldığı demir çubukla, eniştesi Nusret Adıgüzel'in kafasına vurdu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Adıgüzel yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Nusret Adıgüzel'in hayatını kaybettiğini belirlendi. Nusret Adıgüzel'in cansız bedeni Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli Kazım Vural jandarma tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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