Son dakika gündem: Elmalı davasındaki çocukların öz babası canlı yayında konuştu
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Son dakika gündem: Elmalı davasındaki çocukların öz babası canlı yayında konuştu

Son dakika gündem: Elmalı davasındaki çocukların öz babası canlı yayında konuştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Elmalı davası, Türkiye'yi ayağa kaldırmış, korkunç olay infial uyandırmıştı.

Elmalı davası, Türkiye'yi ayağa kaldırmış, korkunç olay infial uyandırmıştı. Çocukların öz babası konuştu. Babanın çarpıcı açıklamalarının ardından babaanne de canlı yayına bağlandı. İddiaları tüyler ürpertti.

Çocukların öz babası Gürhan bey, hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı "Neler Oluyor hayatta" programına canlı bağlanarak açıklamalarda bulundu.

"Gözlerindeki korkuyu ve dehşeti hissettim"

"İlk ve son defa sizin yayınınızda açıklama yapıyorum" diyen baba isyan etti. Baba, çocuklarının yaşadığı korkunç olayı başta anlayamadığı, çocuklarına baskı altında rol yaptırıldığını iddia etti. "Kimseye zarar vermemem için başta benden gizlendi" diyen baba, olayı dava sürecinde öğrendiğini anlattı.

Çocuklarını sık sık görmeye gittiğini aktaran baba, "Her gidişimde çocuklarımın gözlerinde şiddeti, korkuyu ve istismarı görüyorum" dedi. Çocukların yalan söylediği yönündeki iddialara ise baba, "Çocuklarım yalan söylemiyorlar, onlara güveniyorum" ifadesini kullandı.

"Anneye söylediğimde onlar yalancı dedi, kahkaha attı"

Babanın çarpıcı açıklamalarının ardından konuşan babaanne Günay hanım, çocuklarım dediği torunları için "Zeytin tanesine hasret kalmışlar, onu tabağın altına sakladılar" dedi.

Ardından da çocukları aldığında kendisine tuhaf davrandıklarına dikkat çeken babaanne, "Bizi döver misin?" diyerek ilginç sorular sorduklarını anlattı. Durumu anneye anlattığında annenin kahkaha atarak, "Anne onlar çok yalancı" dediğinden bahsetti. Üvey babanın ise çocuklar için "Onlar şeytan" ifadesini kullandığını söyledi. Çocuklara hırsızlık yaptırıldığını iddia eden babaanne gözyaşlarını tutamadı. Sonra da çocukların kabloyla dövüldüğünü, sırtlarında değnek kırıldığını ileri sürdü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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