Son dakika gündem: Elazığ'da kaybolan zihinsel engelliyi jandarma 3 saatte buldu
Son dakika haberleri: ELAZIĞ'da, kaybolan zihinsel engelli İrfan Durak (54), 3 saat süren arama çalışması sonucu bulundu.
18.08.2020 17:50 | Son Güncelleme: 18.08.2020 18:45
ELAZIĞ'da, kaybolan zihinsel engelli İrfan Durak (54), 3 saat süren arama çalışması sonucu bulundu.
Merkeze bağlı Yolçatı köyünde yaşayan zihinsel engelli İrfan Durak, öğle saatlerinde kayboldu. Ailesi de jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Köye gelen jandarma ekipleri, iz takip köpekleriyle arama çalışması başlattı. 3 saat süren arama çalışmaları sonunda, Durak, 3 kilometre uzaklıktaki Işıklıyol köyünde bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen İrfan Durak, ailesine teslim edildi.
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Kaynak: DHA