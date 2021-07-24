Son dakika gündem: Düştüğü teknenin pervanesine çarparak öldü
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Son dakika gündem: Düştüğü teknenin pervanesine çarparak öldü

Son dakika gündem: Düştüğü teknenin pervanesine çarparak öldü
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Okur - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... MERSİN'in Silifke ilçesinde, tekneyle denize açılan iki kardeşten dengesini kaybederek suya düşen Mehmet Nuri Bıçaklar, teknenin pervanesine çarparak hayatını kaybetti.

MERSİN'in Silifke ilçesinde, tekneyle denize açılan iki kardeşten dengesini kaybederek suya düşen Mehmet Nuri Bıçaklar, teknenin pervanesine çarparak hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Tisan koyunda yazlıkta bulanan Mehmet Nuri Bıçaklar, kardeşi Taner Bıçaklar ile birlikte kendisine ait tekneyle denize açıldı. Dengesini kaybederek denize düşen Mehmet Nuri Bıçaklar, çalışır durumdaki pervanenin çarpması sonucu ağır yaralandı. Aynı teknedeki Taner Bıçaklar da kardeşini kurtarmak için denize atladı. İki kardeş, bu sırada oradan geçen başka bir teknedekiler tarafından denizden çıkarıldı. Karaya çıkarıldıktan sonra ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Nuri Bıçaklar, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Okur

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