Son dakika haberi... Bacağı kırılınca 7'nci kattaki evinde mahsur kalan kadına kurtarma operasyonu - Haberler
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Son dakika haberi... Bacağı kırılınca 7'nci kattaki evinde mahsur kalan kadına kurtarma operasyonu

Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre ANTALYA'da yalnız yaşayan Emine Kaya (77), kapısını arkadan kilitlediği evinde dengesini kaybederek düştü.

ANTALYA'da yalnız yaşayan Emine Kaya (77), kapısını arkadan kilitlediği evinde dengesini kaybederek düştü. Sağ bacağı kırılan Kaya, telefonla kızını arayıp yardım istedi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, 7'nci katta bulunan eve pencereden girerek kapıyı açtı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan Kaya, hastaneye götürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Kepez ilçesi Rasih Kaplan Caddesi'nde bulunan Karayolları Blokları'nın 7'nci katındaki dairede meydana geldi. Yalnız yaşayan Emine Kaya, evde dengesini kaybedince düştü. Sağ bacağı kırılan Kaya, mahsur kalınca aynı mahallede oturan kızı Naziter Kaya'yı telefonla arayıp yardım istedi. Kısa sürede annesinin oturduğu siteye gelen Kaya, anahtarın kapının arkasında olmasından dolayı eve giremedi. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne aktaran Kaya, yardım istedi. İhbarın ardından adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler, çilingiri beklemeden merdivenle ulaştıkları 7'nci kat penceresinden içeri girip kapıyı açtı. Eve giren sağlık ekipleri, Emine Kaya'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tekerlekli sandalye ile aşağı indirip ambulansa aldı. Kaya, tedavi için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.


Son dakika haberi... Bacağı kırılınca 7'nci kattaki evinde mahsur kalan kadına kurtarma operasyonu

Son dakika haberi... Bacağı kırılınca 7'nci kattaki evinde mahsur kalan kadına kurtarma operasyonu

Son dakika haberi... Bacağı kırılınca 7'nci kattaki evinde mahsur kalan kadına kurtarma operasyonu

Son dakika haberi... Bacağı kırılınca 7'nci kattaki evinde mahsur kalan kadına kurtarma operasyonu

Son dakika haberi... Bacağı kırılınca 7'nci kattaki evinde mahsur kalan kadına kurtarma operasyonu

Son dakika haberi... Bacağı kırılınca 7'nci kattaki evinde mahsur kalan kadına kurtarma operasyonu

Son dakika haberi... Bacağı kırılınca 7'nci kattaki evinde mahsur kalan kadına kurtarma operasyonu

Son dakika haberi... Bacağı kırılınca 7'nci kattaki evinde mahsur kalan kadına kurtarma operasyonu

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Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Son Dakika Haberleri

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