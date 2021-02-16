Son dakika gündem: Dumanların sardığı binada mahsur kalan aileyi itfaiyeciler kurtardı
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Son dakika gündem: Dumanların sardığı binada mahsur kalan aileyi itfaiyeciler kurtardı

16.02.2021 12:13 | Son Güncelleme: 16.02.2021 12:17
Son dakika gündem: Dumanların sardığı binada mahsur kalan aileyi itfaiyeciler kurtardı

Bir son dakika haberine göre SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde bir binada elektrik panosunda çıkan yangın sırasında duman nedeniyle 4'üncü katta mahsur kalan 3 kişilik aile, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde bir binada elektrik panosunda çıkan yangın sırasında duman nedeniyle 4'üncü katta mahsur kalan 3 kişilik aile, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi 13. Cadde 3013 Sokak'taki bir apartmanın elektrik panosu öğle saatlerinde tutuştu. Binayı dumanlar sararken, ihbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, duman dolan binanın 4'üncü katında mahsur kalan aynı aileden Selma, Bülent ve Ecem Turan'ı itfaiye merdiveni ile indirdi. Vatandaşlar kar yağışından etkilenmemeleri için itfaiye ve diğer araçlara alındı. Yangın söndürülürken, binayı kaplayan dumanlar tahliye edildi.Binada oturan Mehmet Can Biçer, "Ne olduğunu anlayamadık. Sonra baktık panodan duman çıkıyor. Komşularımı uyardım, evime gittim ailemi uyardım dışarı çıkalım diye ama bir baktık duman her yeri kaplamış. Sonra sağ olsun itfaiyeci arkadaşlar geldiler bize yardımcı oldular, söndürdüler" dedi.


- Sakarya
Son dakika gündem: Dumanların sardığı binada mahsur kalan aileyi itfaiyeciler kurtardı
Son dakika gündem: Dumanların sardığı binada mahsur kalan aileyi itfaiyeciler kurtardı
Son dakika gündem: Dumanların sardığı binada mahsur kalan aileyi itfaiyeciler kurtardı
Son dakika gündem: Dumanların sardığı binada mahsur kalan aileyi itfaiyeciler kurtardı
Son dakika gündem: Dumanların sardığı binada mahsur kalan aileyi itfaiyeciler kurtardı
Son dakika gündem: Dumanların sardığı binada mahsur kalan aileyi itfaiyeciler kurtardı
Son dakika gündem: Dumanların sardığı binada mahsur kalan aileyi itfaiyeciler kurtardı
Son dakika gündem: Dumanların sardığı binada mahsur kalan aileyi itfaiyeciler kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güven HASBAŞ

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