Doğal gaz borusunu parçalayan kadın hala komşularına rahat vermiyor! Bu sefer de biber gazıyla üstlerine yürüdü
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Doğal gaz borusunu parçalayan kadın hala komşularına rahat vermiyor! Bu sefer de biber gazıyla üstlerine yürüdü

15.03.2021 16:07 | Son Güncelleme: 15.03.2021 16:44

Bursa'da geçtiğimiz yıl evinin önündeki doğal gaz saatini baltayla parçalayıp, gürültü nedeniyle tartıştığı komşularına saldıran kadın, kendisini polise şikayet ettiği gerekçesiyle yine mahalleliye saldırdı. Kadından bıktıklarını söyleyen komşuları, "Üzerimize biber gazıyla yürüdü. Küfrediyor sürekli. Korkudan evini barkını satıp giden var" ifadelerinde bulundu.

Osmangazi ilçesi İvazpaşa mahalle sakinlerinden Akgül Y. (42), geçen yıl komşularıyla yaşadıkları tartışmanın ardından doğal gaz saatini baltayla parçaladı. Şikayet üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Akgül Y. sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı. Ancak Akgül Y. ile mahalle sakinlerinin aralarındaki sorun bitmedi.

BİBER GAZIYLA ÜSTLERİNE YÜRÜDÜ

Mahallede pek çok kişiyle çeşitli nedenlerle tartıştığı iddia edilen Akgül Y. hakkında şikayetlerini dile getiren komşulardan Rüveyda Başık (66) "Arkadaşlarımızla yürüyüşten geliyorduk. Akgül Y., yolumuzu kesti, hakaret etti. Elinde biber gazı vardı. Artık bıktık. Bizi tehdit ediyor. 'Sizleri, mahallede yaşatmayacağım' diyor. Çok küfürlü konuşuyor. Annesini kontrol etmesi için bir oğlu var; onu aradık. O da annesi Akgül Y. ile tartıştığı için karışmak istemiyor. Geçen yıl mahallede doğalgaz borularını patlattı. Yine yapmasından korkuyoruz." dedi.

KORKUDAN EVLERİNİ SATIP GİTTİLER

Bir diğer komşu Fatma İzbat ise "Mahalledeki çoğu kişi evini sattı. Kimi de kiraya verdi. Ancak yaşananlardan dolayı kiracılar da uzun süre oturmak istemiyor. Pandemi dönemindeyiz. Korkuyoruz. Akgül Y. mahallenin huzurunu bu salgın günlerinde de bozmaya başarıyor. Maskesiz bir şekilde üzerimize yürüyor. Kapımıza eline aldığı tırmıkla geliyor. Haklı haksız her konuda tartışma çıkartıyor. Şikayetimiz üzerine polis ekipleri geliyor, gözaltına alıyor ardından da adliyede suç oluşmadığı gerekçesiyle serbest kalıyor." diye konuştu.

Doğal gaz borusunu parçalayan kadın hala komşularına rahat vermiyor! Bu sefer de biber gazıyla üstlerine yürüdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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