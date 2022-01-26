Son dakika gündem: Diyarbakır'da DBP il binasına operasyon (2)

DİYARBAKIR (DHA) - ARAMALAR SONA ERDİ

Güvenlik ve TEM Şube ekiplerinin DBP il binasında 12 oda içerisinde yaptığı 7 saatlik arama sona erdi. Polis ekiplerinin incelemesinde çok sayıda örgütsel doküman, dijital materyaller ve PKK'lı teröristlere ait fotoğraflar ele geçirildi.

Burak EMEK- Selim KAYA/DİYARBAKIR,