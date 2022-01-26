Son dakika gündem: Diyarbakır'da DBP il binasına operasyon (2) - Haberler
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Son dakika gündem: Diyarbakır'da DBP il binasına operasyon (2)

Son dakika gündem: Diyarbakır'da DBP il binasına operasyon (2)

Gelen son dakika haberlerine göre ARAMALAR SONA ERDİGüvenlik ve TEM Şube ekiplerinin DBP il binasında 12 oda içerisinde yaptığı 7 saatlik arama sona erdi.

DİYARBAKIR (DHA) - ARAMALAR SONA ERDİ

Güvenlik ve TEM Şube ekiplerinin DBP il binasında 12 oda içerisinde yaptığı 7 saatlik arama sona erdi. Polis ekiplerinin incelemesinde çok sayıda örgütsel doküman, dijital materyaller ve PKK'lı teröristlere ait fotoğraflar ele geçirildi.

Arama sırasında binaya gelen HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, HDP İl Eş başkanları Gülistan Atasoy ve Zeyyat Ceylan bir süre kaldıktan sonra bölgeden ayrıldı. Polis, ele geçirdiği dokümanları incelemek üzere emniyete götürdü.

8 ASKERİ ŞEHİT EDEN TERÖRİSTİN I DA BULUNDU

Aramalarda, 30 Haziran 1996'da Tunceli kent merkezinde düzenlenen bayrak töreni sırasında askerlerin arasına karışıp düzenlediği intihar saldırısında 8 bandocu askeri şehit eden ve 29 askerin de yaralanmasına neden olan 'Zilan' kod adlı PKK'lı terörist Zeynep Kınacı'nın da fotoğrafı bulundu.

İL BAŞKANI KARANTİNA SÜRECİ SONRASI GÖZALTINA ALINACAK

Bu arada, hakkında gözaltı kararı bulunan DBP İl Başkanı Seval Gülmez'in koronavirüs testinin pozitif olması nedeniyle izolasyon süreci sonrası gözaltına alınacağı bildirildi.

Burak EMEK- Selim KAYA/DİYARBAKIR,


Son dakika gündem: Diyarbakır'da DBP il binasına operasyon (2)

Son dakika gündem: Diyarbakır'da DBP il binasına operasyon (2)

Son dakika gündem: Diyarbakır'da DBP il binasına operasyon (2)

Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Son Dakika Haberleri

TEM Otoyolu, Diyarbakır, Polis, PKK, Güncel, Haber

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