İtalya'da helikopter faciası kamerada
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İtalya'da helikopter faciası kamerada

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İtalya'da helikopter faciası kamerada

İtalya'nın Bolzano kentinde polise ait AW169 tipi helikopter kalkış esnasında kaza yaptı.

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 İtalya'nın Bolzano kentinde polise ait  AW169 tipi helikopter kalkış esnasında kaza yaptı. O anlar kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

İtalya'nın Bolzano kentinde helikopter kaza meydana geldi. Yerel medya, polise ait  AW169 tipi helikopterin havaalanında eğitim uçuşu için kalkışı sırasında kaza yaptığını aktardı. Kaza anları kameraya an be an kaydedildi. Kazanın nedeni henüz tespit edilemezken, helikopterin kendi etrafında döndükten sonra yan yattığı ifade edildi. Helikopterin pervanesi parçalanırken, helikopterdeki 2 mürettebatın kazayı ufak sıyrıklarla atlattığı ifade edildi. 


- İtalya
İtalya'da helikopter faciası kamerada
İtalya'da helikopter faciası kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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