Son dakika gündem: Devrek'te zihinsel engelli kızıyla yaşayan kadın ölü bulundu

Son dakika haberi... ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde, tek katlı evde engelli kızıyla yaşayan Aysel Kaypak (56), evinde ölü bulundu.

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde, tek katlı evde engelli kızıyla yaşayan Aysel Kaypak (56), evinde ölü bulundu. Kaypak'ın bazı eşyaları evinin önündeki dere yatağında bulundu.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede oturan vatandaşlar, zihinsel engelli kızıyla yaşayan Aysel Kaypak'a ait tek katlı evden kötü kokular geldiği iddiasıyla polise ihbarda bulundu. Eve giren polis ekipleri, Kaypak'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekipleri, evde incelemelerde bulundu. Aysel Kaypak'a ait eşyaların bir kısmı evin önündeki dere yatağında bulundu. Kaypak'ın cesedi, otopsi için Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaypak'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN