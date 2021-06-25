Son dakika gündem: Denizli'deki tefecilik operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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Son dakika gündem: Denizli'deki tefecilik operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Son dakika gündem: Denizli'deki tefecilik operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Denizli'nin Çivril ilçesinde tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çivril Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, tefecilik yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 2 ay devam eden teknik takibin ardından 8 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda, 23 kişi adına düzenlenen toplam 1 milyon 62 bin lira değerinde senet, 11 kişi adına düzenlenen toplam 802 bin lira çek, 2 sürücü belgesi, 2 tapu ve para alışverişini gösteren belge, ruhsatsız 2 tabanca ve 3 av tüfeği ile 200 fişek ele geçirildi.

Faiz karşılığı para verdikleri, zorla senet imzalattıkları ileri sürülen zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 1'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika gündem: Denizli'deki tefecilik operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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