Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen ABD Başkanı Biden: "Çok iyi bir toplantıydı"

Son dakika haberleri... ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Brüksel'de yaptığı ikili görüşmeye ilişkin, "Çok iyi bir toplantıydı.