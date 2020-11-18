Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eylül ayına ilişkin öncü verilerle üçüncü çeyreği güçlü bir büyüme ile kapatacağımız artık kesinleşmiş oldu. "
18.11.2020 15:05 | Son Güncelleme: 18.11.2020 15:08
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eylül ayına ilişkin öncü verilerle üçüncü çeyreği güçlü bir büyüme ile kapatacağımız artık kesinleşmiş oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eylül ayına ilişkin öncü verilerle üçüncü çeyreği güçlü bir büyüme ile kapatacağımız artık kesinleşmiş oldu. "
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Aktaş