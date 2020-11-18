Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eylül ayına ilişkin öncü verilerle üçüncü çeyreği güçlü bir büyüme ile kapatacağımız artık kesinleşmiş oldu. "
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Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eylül ayına ilişkin öncü verilerle üçüncü çeyreği güçlü bir büyüme ile kapatacağımız artık kesinleşmiş oldu. "

18.11.2020 15:05 | Son Güncelleme: 18.11.2020 15:08
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eylül ayına ilişkin öncü verilerle üçüncü çeyreği güçlü bir büyüme ile kapatacağımız artık kesinleşmiş oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eylül ayına ilişkin öncü verilerle üçüncü çeyreği güçlü bir büyüme ile kapatacağımız artık kesinleşmiş oldu. "

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Aktaş

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