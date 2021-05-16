Son dakika gündem: Çorum Kalesi'ne gece tırmanışını polis engelledi
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Son dakika gündem: Çorum Kalesi'ne gece tırmanışını polis engelledi

Son dakika gündem: Çorum Kalesi'ne gece tırmanışını polis engelledi
Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... ÇORUM'da kale surlarında 8 metre yüksekliğe tırmanan alkollü olduğu iddia edilen kişi polis tarafından indirildi.

ÇORUM'da kale surlarında 8 metre yüksekliğe tırmanan alkollü olduğu iddia edilen kişi polis tarafından indirildi. 

Olay,  dün saat 21.00 sıralarında Kale Mahallesi'ndeki Çorum Kalesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinleri polise bir kişinin surlara tırmandığı ihbarında bulundu. Kaleye gelen polis ekibi sur taşlarına tutunarak tırmanan kişinin 8 metre yüksekliğe kadar çıktığını fark etti. Polisin uyarısı ile aşağıya inen ismi açıklanmayan kişinin alkollü olduğu iddia edildi. Çevredekilerin çizgi karakter 'Örümcek adam' benzetmesi yaptığı kişi polis merkezine götürüldü.


Son dakika gündem: Çorum Kalesi'ne gece tırmanışını polis engelledi
Son dakika gündem: Çorum Kalesi'ne gece tırmanışını polis engelledi
Son dakika gündem: Çorum Kalesi'ne gece tırmanışını polis engelledi
Son dakika gündem: Çorum Kalesi'ne gece tırmanışını polis engelledi
Son dakika gündem: Çorum Kalesi'ne gece tırmanışını polis engelledi
Son dakika gündem: Çorum Kalesi'ne gece tırmanışını polis engelledi
Son dakika gündem: Çorum Kalesi'ne gece tırmanışını polis engelledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR

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