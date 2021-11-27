Son dakika gündem: Çorum'da kamyonla kamyonetin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika gündem: Çorum'da kamyonla kamyonetin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı

AA / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Çorum'da kamyonla kamyonetin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Çorum'un Alaca ilçesinde mobilya taşıyan kamyonet ile bir zincir markete ait kamyonun çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

ÇORUM (AA) - Çorum'un Alaca ilçesinde mobilya taşıyan kamyonet ile bir zincir markete ait kamyonun çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Yusuf Soylu'nun (33) kullandığı 19 UH 056 plakalı kamyonet, Çorum-Alaca kara yolu 7. kilometrede sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 KN 1209 plakalı tırla çarpıştı.

Kamyonet sürücüsü ile yanında bulunan Velid Halit Hüseyin (35) yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Çorum-Alaca kara yolu yaklaşık 1 saat ulaşıma kapalı kaldı.

Son dakika gündem: Çorum'da kamyonla kamyonetin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı

Son dakika gündem: Çorum'da kamyonla kamyonetin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı

AA / Kemal Ceylan - Son Dakika Haberleri

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