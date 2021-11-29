Son dakika gündem: Cizre Kaymakamı Tunç, Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesini ziyaret etti - Haberler
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Son dakika gündem: Cizre Kaymakamı Tunç, Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesini ziyaret etti

AA / Abidin Yel - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Cizre Kaymakamı Tunç, Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesini ziyaret etti

Son dakika haber... Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Kaymakam Tunç, beraberinde Başhekim Kamiran Elcik, Başhekim Yardımcı Serdar Monis, Devlet Hastanesi Müdürü Sabgatullah Anmal ile hastanedeki birimleri gezdi, incelemelerde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Anmal, Kaymakam Tunç'a teşekkür etti.

Son dakika gündem: Cizre Kaymakamı Tunç, Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesini ziyaret etti

AA / Abidin Yel - Son Dakika Haberleri

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