Son dakika gündem: Çeşme'de trafik kazasında hayatını kaybeden sürücü son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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Son dakika gündem: Çeşme'de trafik kazasında hayatını kaybeden sürücü son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika gündem: Çeşme'de trafik kazasında hayatını kaybeden sürücü son yolculuğuna uğurlandı
AA / Seher Deniz - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: İzmir'in Çeşme ilçesinde, trafik kazasında hayatını kaybeden Mehmet Kün'ün cenazesi toprağa verildi.

ÇEŞME, İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde, trafik kazasında hayatını kaybeden Mehmet Kün'ün cenazesi toprağa verildi.

Kün (40) için Alaçatı Camii'sinde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı.

İnşaat işiyle uğraştığı öğrenilen Kün'ün cenaze törenine yakınlarının yanı sıra Belediye Başkanı Ekrem Oran da katıldı.

Kün'ün naaşı Alaçatı Mezarlığı'nda defnedildi.

Ilıca Mahallesi'nde, dün Kün yönetimindeki BI E 9999 yabancı plakalı otomobil, yol kenarında içecek satışı yapılan römorka çarpmış, araçta sıkışan Kün yaşamını yitirmişti.

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AA / Seher Deniz - Son Dakika Haberleri

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