Son dakika! ÇANAKKALE'DE AKARYAKIT İSTASYONUNDAN ÇIKAN TIR'A OTOMOBİL ÇARPTI: 5 ÖLÜ

ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, bir akaryakıt istasyonundan anayola çıkan TIR'a çarpan otomobildeki 5 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza saat 01.30 sıralarında Biga- Çanakkale karayolunun 15'nci kilometresinde meydana geldi. Çanakkale'den Biga istikametine seyir halinde olan Birkan Gugul yönetimindeki 17 LJ 929 plakalı otomobil, ilçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan bir akaryakıt istasyonundan Biga istikametine gitmek üzere anayola çıkan Taha Kurtoğlu yönetimindeki 31 DM 094 plakalı TIR'a yandan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil demir yığını haline dönüşürken, savrulan TIR ise anoyoldaki bariyere çarparak durabildi.

5 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

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Ayhan AKKAYA/BİGA (Çanakkale,