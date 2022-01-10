Son dakika! ÇANAKKALE'DE AKARYAKIT İSTASYONUNDAN ÇIKAN TIR'A OTOMOBİL ÇARPTI: 5 ÖLÜ - Haberler
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Son dakika! ÇANAKKALE'DE AKARYAKIT İSTASYONUNDAN ÇIKAN TIR'A OTOMOBİL ÇARPTI: 5 ÖLÜ

Son dakika! ÇANAKKALE'DE AKARYAKIT İSTASYONUNDAN ÇIKAN TIR'A OTOMOBİL ÇARPTI: 5 ÖLÜ
Demirören Haber Ajansı / Ayhan Akkaya - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, bir akaryakıt istasyonundan anayola çıkan TIR'a çarpan otomobildeki 5 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.

ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, bir akaryakıt istasyonundan anayola çıkan TIR'a çarpan otomobildeki 5 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza saat 01.30 sıralarında Biga- Çanakkale karayolunun 15'nci kilometresinde meydana geldi. Çanakkale'den Biga istikametine seyir halinde olan Birkan Gugul yönetimindeki 17 LJ 929 plakalı otomobil, ilçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan bir akaryakıt istasyonundan Biga istikametine gitmek üzere anayola çıkan Taha Kurtoğlu yönetimindeki 31 DM 094 plakalı TIR'a yandan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil demir yığını haline dönüşürken, savrulan TIR ise anoyoldaki bariyere çarparak durabildi.

5 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.  Polis ve jandarma çevre güvenliği alarak, yolu ulaşıma kapattı. Kazada Biga ilçesinde market işlettiği öğrenilen otomobil sürücüsü Birkan Gugul ve araçta bulunan 4 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. İtfaiye ekipleri önce motor kısmından dumanların çıktığı otomobile yangın tüpü ile müdahale etti. Ardından kaza kırım ekibi, otomobildeki sıkışan 5 kişinin cansız bedenini çıkardı. Cenazeler Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. TIR sürücüsü ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülürken, karayolunda trafik akışı ise yaklaşık 1 saat sonra normale döndü.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kaza haberine alan otomobildekilerin yakınları ise kısa sürede bölgeye geldi. Olay yerinde demir yığını haline dönüşen otomobili gören ve araçta bulunan 5 kişinin de yaşamını yitirdiğini öğrenen yakınları sinir krizi geçirdi.

Görüntü dökümü:

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-Otomobilden görüntü

-Ekiplerin çalışmaları

-TIR'    dan görüntü

-Genel ve detaylar

Ayhan AKKAYA/BİGA (Çanakkale,


Son dakika! ÇANAKKALE'DE AKARYAKIT İSTASYONUNDAN ÇIKAN TIR'A OTOMOBİL ÇARPTI: 5 ÖLÜ

Son dakika! ÇANAKKALE'DE AKARYAKIT İSTASYONUNDAN ÇIKAN TIR'A OTOMOBİL ÇARPTI: 5 ÖLÜ

Son dakika! ÇANAKKALE'DE AKARYAKIT İSTASYONUNDAN ÇIKAN TIR'A OTOMOBİL ÇARPTI: 5 ÖLÜ

Son dakika! ÇANAKKALE'DE AKARYAKIT İSTASYONUNDAN ÇIKAN TIR'A OTOMOBİL ÇARPTI: 5 ÖLÜ

Son dakika! ÇANAKKALE'DE AKARYAKIT İSTASYONUNDAN ÇIKAN TIR'A OTOMOBİL ÇARPTI: 5 ÖLÜ

Son dakika! ÇANAKKALE'DE AKARYAKIT İSTASYONUNDAN ÇIKAN TIR'A OTOMOBİL ÇARPTI: 5 ÖLÜ

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Demirören Haber Ajansı / Ayhan Akkaya - Son Dakika Haberleri

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