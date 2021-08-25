Son dakika! Büyükçekmece Gölü'nde flamingo sürprizi
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Son dakika! Büyükçekmece Gölü'nde flamingo sürprizi

Son dakika! Büyükçekmece Gölü'nde flamingo sürprizi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre İSTANBUL'da göçmen kuşlar için hayati öneme sahip olan Büyükçekmece Gölü'nde flamingolar yeniden görüntülendi.

İSTANBUL'da göçmen kuşlar için hayati öneme sahip olan Büyükçekmece Gölü'nde flamingolar yeniden görüntülendi.

Büyükçekmece Gölü, bugünlerde, az sayıda flamingoya ev sahipliği yapıyor. Dinlenmek, beslenmek ve su ihtiyacını karşılamak için sulak ve sığ alanları tercih eden sürpriz konuklar gölde renkli görüntüler oluşturdu. Yaklaşık 15 tane olan flamingo sürüsü havadan görüntülendi. Mimarsinan ile Büyükçekmece arasında yer alan Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü çevresinde flamingoların bazıları beyaz bazıları da pembe renkleriyle dikkat çekiyor. Genellikle Türkiye'de İzmir, Gediz Deltası'nda ve Konya Tuz Gölü civarında çok ciddi popülasyonların olduğu biliniyor.


- İstanbul
Son dakika! Büyükçekmece Gölü'nde flamingo sürprizi
Son dakika! Büyükçekmece Gölü'nde flamingo sürprizi
Son dakika! Büyükçekmece Gölü'nde flamingo sürprizi
Son dakika! Büyükçekmece Gölü'nde flamingo sürprizi
Son dakika! Büyükçekmece Gölü'nde flamingo sürprizi
Son dakika! Büyükçekmece Gölü'nde flamingo sürprizi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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