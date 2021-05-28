Son dakika gündem: Bursa'da seyir halindeki araca silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı
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Son dakika gündem: Bursa'da seyir halindeki araca silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika gündem: Bursa'da seyir halindeki araca silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Uğur Ulu - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Bursa'nın Nilüfer ilçesinde aracıyla seyir halindeki kişinin silahlı saldırı sonucu yaralanmasıyla ilgili yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde aracıyla seyir halindeki kişinin silahlı saldırı sonucu yaralanmasıyla ilgili yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, önceki gün Mirali Güreşçi'nin (29) hafif ticari araçla seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırıda yaralanmasıyla ilgili yakalanan 3 kişinin ardından şüphelilerle aynı araçta olduğu iddia edilen E.Y. (29) adlı kadını da gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.B. (38). ile B.S. (25), K.T. (23) ve E.Y. adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden M.B. ve B.S. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. K.T. ile E.Y. ise ifadelerinin alınmasının ardından savcılıkça serbest bırakıldı.

Hastanede tedavisi süren Güreşçi'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Mudanya'dan Bursa istikametine 16 Z 3189 hafif ticari araçla seyir halinde olan Mirali Güreşçi, Karaman Mahallesi İzmir Yolu ayrımında yanından geçen otomobilden tabancayla ateş edilmesi sonucu başından yaralanmıştı.

Son dakika gündem: Bursa'da seyir halindeki araca silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı
Son dakika gündem: Bursa'da seyir halindeki araca silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı
Son dakika gündem: Bursa'da seyir halindeki araca silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

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