Son dakika gündem: Bursa'da polis memuru aracıyla geçirdiği kazada hayatını kaybetti
Son dakika gündem haberi... Bursa'da bir polis memuru, kullandığı otomobille geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdi.
Bursa'da bir polis memuru, kullandığı otomobille geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdi.
Murat Serdar Ateş (45) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kaza yerinde yaşamını yitiren Ateş'in cansız bedeni, hastane morguna gönderildi.
Ateş'in, Bursa Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğünde görevli olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu