Son dakika gündem: - Birmingham'da korkutan yangın

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- Birmingham'da korkutan yangın

BIRMINGHAM - İngiltere'nin Birmingham kentinde yangın paniği yaşandı.

İngiltere'nin Birmingham kentinin Bourneville bölgesinde bulunan ünlü Cadbury Club'ta yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi ile bina alevlere teslim oldu. Gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar kilometrelerce öteden görüldü. West Midlands İtfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, 7 ekibin yangına müdahale ettiği aktarılırken, bölgede yaşayan vatandaşların tahliye edildiği duyuruldu. İtfaiye, güvenlik nedeni ile bölgeye çıkan yolların trafiğe kapatıldığını ifade etti. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini aktarırken, şu ana kadar yangın nedeni ile ölen ya da yaralanan olmadığını duyurdu.

Kaynak: İHA