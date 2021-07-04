Son dakika gündem: Biden'ın, İsrail Cumhurbaşkanı Özel Kaleminin önünde diz çöktüğü fotoğraf sosyal medyada gündem oldu
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Son dakika gündem: Biden'ın, İsrail Cumhurbaşkanı Özel Kaleminin önünde diz çöktüğü fotoğraf sosyal medyada gündem oldu

Son dakika gündem: Biden'ın, İsrail Cumhurbaşkanı Özel Kaleminin önünde diz çöktüğü fotoğraf sosyal medyada gündem oldu
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in Özel Kalemi Rivka Ravitz'in önünde diz çöktüğü fotoğraf, sosyal medyada gündem oldu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in Özel Kalemi Rivka Ravitz'in önünde diz çöktüğü fotoğraf, sosyal medyada gündem oldu.

İsrail basını, Rivlin'in 28 Haziran Pazartesi Beyaz Saray'a gerçekleştirdiği ziyaret esnasında çekilen yeni bir fotoğrafı servis etti.

Fotoğrafta Biden, Rivlin'in Özel Kalemi Ultra Ortodoks Ravitz'in önünde diz çökerken görülüyor.

Rivlin'in, Biden'a Ravitz'in 12 çocuk annesi olduğunu söylediği ve bunun üzerine Biden'ın, Ravitz'in önünde diz çöktüğü belirtildi.

Fotoğraf Amerikalı kullanıcılar arasında da sosyal medyada hızla yayıldı, çok sayıda kişi söz konusu kare için "haftanın fotoğrafı" yorumunu yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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Son dakika gündem: Biden'ın, İsrail Cumhurbaşkanı Özel Kaleminin önünde diz çöktüğü fotoğraf sosyal medyada gündem oldu - Haberler
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