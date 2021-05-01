Son dakika gündem: Başkan Şahin, ilçede yapımı devam eden yatırımları inceledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: Başkan Şahin, ilçede yapımı devam eden yatırımları inceledi

Son dakika gündem: Başkan Şahin, ilçede yapımı devam eden yatırımları inceledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçede belediye tarafından yapımı devam eden yatırımları yerinde inceledi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçede belediye tarafından yapımı devam eden yatırımları yerinde inceledi.

Başkan Şahin, Osmaneli Belediyesi Çevre ve Fen İşleri Müdürü Sabri Yılmaz ile birlikte ilçede belediye tarafından yapımı devam eden yatırımları yerinde inceledi. Başta restorasyonları devam eden Osmaneli Konakları olmak üzere tüm çalışmaları yerinde inceledi. Belediye olarak hedeflerine ulaşmanın mutluluğu hep birlikte yaşadıklarını anlatan Başkan Şahin, "Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Osmaneli halkı için 24 saat hizmet veriyoruz. Kronik hastalığı olanlar dışında tüm çalışanlarımızla halkımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Tam kapanma sürecinde de tüm kadromuzla halkımıza hizmetimizi sürdüreceğiz" dedi. - BİLECİK

Son dakika gündem: Başkan Şahin, ilçede yapımı devam eden yatırımları inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Derya Yanık Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Ebru Gündeş Meral Kaplan Demet Akalın Burak Sergen
Spor Muslera Mesut Özil Cenk Tosun Yılmaz Vural Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Alkol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Başkan Şahin, ilçede yapımı devam eden yatırımları inceledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 11:42:01. #1.15#

title