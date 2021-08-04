Son dakika gündem: Bartın Irmağı'nda görülen toplu balık ölümleri nedeniyle inceleme başlatıldı

Bir son dakika haberine göre Bartın Irmağı'nda toplu balık ölümleri görülmesi üzerine, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince sudan numune alındı.