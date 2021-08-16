Son dakika haber! BARTIN'DA SEL YARALARI SARILIYOR

Bir son dakika haberine göre BARTIN'da sel felaketinden en çok etkilenen Ulus ilçesine bağlı Zafer Köyü'nde dere yatağında ve köyün içindeki temizlik çalışmaları devam ediyor.

BARTIN'da sel felaketinden en çok etkilenen Ulus ilçesine bağlı Zafer Köyü'nde dere yatağında ve köyün içindeki temizlik çalışmaları devam ediyor.

Ulus ilçesine bağlı Zafer Köyü'ndeki selin 6'ıncı gününde yaklaşık 5 metre sel sularının bıraktığı toprak yığınları temizleme çalışmaları devam ediyor. Köyde çeşitli kurumlardan 27 iş makinesiyle çalışmalar sürerken polis ve jandarma ekipleri de çalışmalara destek veriyor. Çalışmalar,

Bartın İl Özel İdaresi, DSİ, Zonguldak, Samsun, Karabük belediyelerinin 30 aracının yanı sıra jandarma, emniyet, AFAD ve Bartın Gençlik Merkezi genç gönüllülerinden oluşan yaklaşık 150 kişilik ekiple sürdürülüyor. Jandarma, emniyet personeli ile gönüllü vatandaşlar tarafından küreklerle ev ve işlerlerinden çıkarılan çamurlar, kepçe ve kamyonlarla alınıyor, yollar itfaiye ve tankerlerle yıkanıyor. Köyde kurulan Türk Kızılay ikram aracı da vatandaşlara ve ekiplere yiyecek içecek desteğinde bulunuyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Bartın Valiliği, sel bölgesindeki hasarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, 6 gün önce meydana gelen selde 13 köprünün yıkıldığı ve 46 yapının ağır hasar gördüğü belirtilerek, "İlimiz Ulus İlçesi Abdipaşa ve Kumluca Beldeleri bölgelerinde bulunan köylerde etkili olan sel afetinde 1 kişi hayatını kaybetti. Karayolları'na bağlı 4 köprü, İl Özel İdaresi'ne bağlı 9 köprü yıkık durumda. Ulaşılamayan yerleşim yeri yok. Ulaşım servis yolu, menfez, boru vesaire yöntemlerle sağlanıyor. Elektriksiz yerleşim yeri yok. 32 köy ve bağlı mahallelere su verilemiyor. Yıkık ve acil yıkılacak ağır hasarlı yapı sayısı 46 adet. Etkilenen çiftçi sayısı 333, 6 bin 600 metrekare dikili sera, çoğunluğu hayvan ve tavuk yemi olan 172 ton mahsul, 40 bin kapasiteli bir tavukçuluk tesisi ile 10 bin kapasiteli alabalık tesisi zarar görmüştür. 49 araç zarar görürken, 94 konutta eşyaların zarar görmüştür" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı