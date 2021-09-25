Son dakika gündem: Bakan Soylu: Türkiye'deki terörist sayısı 189'a indi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün Türkiye'deki toplam terörist sayısı 189'a indi. Biz bugün terör örgütlerine adım attırmıyoruz, adım da attırmayacağız" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Ankara'da Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu 4'üncü Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Bakan Soylu, genel kurulun hayırlı olmasını dileyerek, muhtarların devletle millet arasında köprü kurduğunu söyledi. Soylu, "Eskiden bir muhtara köyde bir okul var mı diye sorarlardı. Oysa bugün muhtar toplantıları yapıyoruz tüm illerde. Uyuşturucu ile mücadeleyi, kentsel dönüşüm çalışmalarını, sosyal meseleleri, altyapı, asayişi hep muhtarla konuşuyoruz" dedi.

"Bugün Türkiye'deki toplam terörist sayısı 189'a indi. Bunu hayal edebilmek mümkün değil. Sınırlarımızın ötesinde bize meydan okuyanlar bugün oradan meydan okuyamıyorlar. Avaşin Basyan'da, Hakurk'ta, bütün bu tablonun tamamından bize meydan okuyamıyorlar. Kahramanlarımız bir büyük mücadeleyi ortaya koymaya çalışıyorlar. Şunu ifade etmek istiyorum; Türkiye eski Türkiye değil. Biz bugün terör örgütlerine adım attırmıyoruz, adım da attırmayacağız. Bunu söylediğimiz zaman bizle dalga geçiyorlardı. Bugün tekrar söylüyorum; bu ülkede PKK'nın adını kimse anmayacak. Bunu hep birlikte sağlayacağız. Bugün ülkemize nasıl huzuru, barışı ve istikrarı getirdiysek Allah bu millete o şerefi de nasip edecek; Orta Doğu'ya da Kafkaslara da etrafımızdaki coğrafyaya da huzuru da, barışı da, güveni de, kardeşliği de bu büyük millet getirecek."