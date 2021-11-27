BAKAN SOYLU SİLİVRİ'DE MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Silivri'de gerçekleştirilen muhtarlar toplantısına katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Silivri'de muhtarlarla bir araya geldi. Silivri Oğuz Aral Sergi Salonu'nda gerçekleşen toplantıya Bakan Soylu'nun yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve ilçede görev yapan 39 muhtar katıldı. Basına kapalı olarak düzenlenen toplantı saat 10.30'da başladı.