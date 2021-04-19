Son dakika gündem: Baharla coşan Çır Şelalesi'nde görsel şölen
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Son dakika gündem: Baharla coşan Çır Şelalesi'nde görsel şölen

İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ALİ ÇİFTÇİ - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Baharla coşan Çır Şelalesi'nde görsel şölen Bingöl'de baharın gelmesi ve eriyen kar sularının etkisiyle 'Çır Şelalesi' coştu, ziyaretçilere görsel şölen sundu.

Baharla coşan Çır Şelalesi'nde görsel şölen

BİNGÖL - Bingöl'de baharın gelmesi ve eriyen kar sularının etkisiyle 'Çır Şelalesi' coştu, ziyaretçilere görsel şölen sundu.

Kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta olan Ilıcalar Beldesi Uzundere köyü sınırları içindeki Çır Şelalesi, bahar yağmurlarıyla birlikte karların da erimesiyle coşkulu bir şekilde akmaya başladı. Şelalenin coşkulu akıntısı drone ile görüntülenirken, ziyaretçiler de görsel şölenin tadını çıkardı.Şelalenin her yıl olduğu gibi gibi bu yıl da Haziran ayının başlarına kadar kar ve yağmur sularıyla birlikte coşkulu bir şekilde akmaya devam etmesi beklendiği aktarıldı.

Bingöllü olmasına rağmen Çır Şelalesi'ne ilk defa geldiğini belirten Şenol Yıldız, "Çır şelalesi doğrusu fotoğraflardan gördüğümden çok daha haşmetli bir yermiş. Benim için de sürpriz oldu ilk defa geldim buraya. Bingöllü olmama rağmen şimdiye kadar gelip görmemem benim eksikliğim. Buranın mutlak suretle Bingöl'ün turizmine, çehresine kazandırılmasından mutluluk duyacağız" dedi.

Son dakika gündem: Baharla coşan Çır Şelalesi'nde görsel şölen
Son dakika gündem: Baharla coşan Çır Şelalesi'nde görsel şölen
Son dakika gündem: Baharla coşan Çır Şelalesi'nde görsel şölen
Son dakika gündem: Baharla coşan Çır Şelalesi'nde görsel şölen

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ALİ ÇİFTÇİ

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