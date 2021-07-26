Son dakika gündem: Baba ve oğlunu öldürüp, 3 kişiyi yaralayan şüpheliler adliyede
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Son dakika gündem: Baba ve oğlunu öldürüp, 3 kişiyi yaralayan şüpheliler adliyede

Son dakika gündem: Baba ve oğlunu öldürüp, 3 kişiyi yaralayan şüpheliler adliyede
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre ORDU'nun Akkuş ilçesinde, akraba iki grup arasında iş anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Şahin Duman (70) ile oğlu Ömer Duman'ı (28) tabancayla vurarak öldürüp, 2 oğlu ve 1 torununu da yaralayan akrabaları Özgür ve Ali Duman kardeşler, adliyeye sevk edildi.

ORDU'nun Akkuş ilçesinde, akraba iki grup arasında iş anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Şahin Duman (70) ile oğlu Ömer Duman'ı (28) tabancayla vurarak öldürüp, 2 oğlu ve 1 torununu da yaralayan akrabaları Özgür ve Ali Duman kardeşler, adliyeye sevk edildi.

Olay, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Kargı Mahallesi'nde meydana geldi. Şahin Duman ve oğulları Ömer, Sezer ve Şakir ile torunu Emirhan Duman ile akrabaları Özgür ve Ali Duman kardeşler arasında iş anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tabancasını çeken Özgür Duman, peş peşe ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Şahin Duman yaşamını yitirdi, 3 oğlu ve torunu ise yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen ambulanslarla yaralılar ilçeye yakın olan Tokat'taki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ömer Duman da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Tedavisi süren 3 yaralıdan Şakir Duman'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olayın ardından gözaltına alınan Özgür ve Ali Duman kardeşler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Özgür Duman'ın jandarma sorgusunda suçunu itiraf ettiği bildirildi.


Son dakika gündem: Baba ve oğlunu öldürüp, 3 kişiyi yaralayan şüpheliler adliyede
Son dakika gündem: Baba ve oğlunu öldürüp, 3 kişiyi yaralayan şüpheliler adliyede
Son dakika gündem: Baba ve oğlunu öldürüp, 3 kişiyi yaralayan şüpheliler adliyede
Son dakika gündem: Baba ve oğlunu öldürüp, 3 kişiyi yaralayan şüpheliler adliyede
Son dakika gündem: Baba ve oğlunu öldürüp, 3 kişiyi yaralayan şüpheliler adliyede
Son dakika gündem: Baba ve oğlunu öldürüp, 3 kişiyi yaralayan şüpheliler adliyede

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak

Ordu'da silahlı kavgada aynı aileden 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Ordu'da silahlı kavgada aynı aileden 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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