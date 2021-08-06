Son dakika gündem: Aydın'da icradan satılık arazinin alıcıları arasında kavga çıktı: 1 ölü, 1 yaralı

Bir son dakika haberine göre Aydın'ın Nazilli ilçesinde icradan satılık arazinin alıcıları arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde icradan satılık arazinin alıcıları arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hasan Dövez ve kardeşi Mehmet Dövez, Çaylı Mahallesi'nde icradan satılık araziyi almak için gittiğinde diğer müşteri Mehmet İnanç Akcan (51) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan Dövez elinde bulunan av tüfeği ile Akcan'a ateş açtı. Mehmet İnanç Akcan ile kavgayı sonlandırmak için araya girmek isteyen Mehmet Dövez yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Akcan ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği sırada yaşamını yitirdi. Mehmet Dövez ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Cinayet zanlısı Hasan Dövez, olay yeri yakınında av tüfeği ile yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun