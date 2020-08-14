Son dakika gündem: AVCILAR'DA 3 GÜN ASMA TAVANDA MAHSUR KALAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI
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Son dakika gündem: AVCILAR'DA 3 GÜN ASMA TAVANDA MAHSUR KALAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

Gelen son dakika haberlerine göre AVCILAR'da asma tavanda 3 gün mahsur kalan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

14.08.2020 10:01 | Son Güncelleme: 14.08.2020 10:11

AVCILAR'da asma tavanda 3 gün mahsur kalan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Reşitpaşa Caddesi'ndeki bir iş hanın zemin katındaki mağazanın girişindeki betonun dökülmesi ile oluşan küçük deliğe girdiği görülen yavru kedi bir türlü çıkamadı. İş hanında çalışanlar kedinin uzun süreden bu yana kullanılmayan bodrum kattaki asma tavan ile tavan arasında sıkıştığını anlayınca çıkması için beklemeye karar verdi. Ancak, kedi bir türlü çıkamadı. İş hanı sorumlusu Aytaç Sezer son çare itfaiyeye haber verdi. Sevk edilen itfaiye erleri deliğin bulunduğu noktayı göz önüne alarak minik kedinin sıkıştığı bölgede arama-kurtarma operasyonuna başladı. Bulunan merdivene tırmanan itfaiye erlerinden biri asma tavanın bir bölümünü kırarak, kedinin yerini tespit etmek istedi. Bu arada, iş hanı yöneticilerinin de onayı ile asma tavanda delikler açıldı. Yaklaşık 1 saat süreyle merdiven üzerinde dar bir alanda el fenerinin ışığı ile çaba harcayan itfaiye erlerinden biri kedinin havalandırma borularından birinin içine düştüğünü ve çıkamadığını tespit ederek ona ulaşıp çıkardı. Açlık nedeniyle bitkin görünen minik kedi dışarı çıkarıldıktan sonra annesinin bulunduğu yere bırakıldı.

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Son dakika gündem: AVCILAR'DA 3 GÜN ASMA TAVANDA MAHSUR KALAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

Kaynak: DHA

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