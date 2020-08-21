Son dakika gündem: ANTALYA İtfaiyeciler genç kadını ölümün kıyısından aldı Son dakika habere göre İtfaiyeciler genç kadını ölümün kıyısından aldıAntalya'da evi yanan Belek Özkoyuncular (31), içeride mahsur kalınca dubleks katına çıktı.

İtfaiyeciler genç kadını ölümün kıyısından aldı

Antalya'da evi yanan Belek Özkoyuncular (31), içeride mahsur kalınca dubleks katına çıktı. Balkonda kurtarılmayı beklerken yoğun dumandan boğulma tehlikesi geçiren genç kadını ölümden, uzatılan itfaiye merdiveni kurtardı. O anları DHA kamerası saniye saniye görüntüledi.

Yangın, saat 09.30 sularında Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi 1043 sokak üzerindeki Göktaş Apartmanı'nın üçüncü katında çıktı. Muhasebeci Metin Özkoyuncular ile ev kadını eşi Belek Özkoyuncular, bir süre önce satın aldıkları evde tadilat yaptı. Belek Özkoyuncular, sabah eşini işe, küçük kızını kreşe gönderdi. Bir süre sonra yanık kokusu alan genç kadın, evin salonuna baktığında yoğun duman gördü. Kendisini dışarıya atmaya çalışan Belek Özkoyuncular, dumandan dış kapıya ulaşamayınca evin dubleks katına çıktı. Buradan balkona çıkan Belek Özkoyuncular, kıyafetiyle ağzını kapatıp dumandan etkilenmemeye çalıştı. Özkoyuncular, çaresizlik içerisinde kurtarılmayı beklerken, kısa sürede verilen adrese gelen itfaiye ekipleri, genç kadının bulunduğu balkona merdiven uzattı. Bir itfaiye erinin yardımıyla merdivene çıkan Belek Özkoyuncular aşağıya indi. Özkoyuncuların komşusu Ali Özkul, sabah kablo kokusu ile uyandığını belirterek, 'Ben önce kokunun çocukların bilgisayarından geldiğini düşündüm. Sonra dış kapıyı açtığımda yoğun siyah duman gördüm. Meğerse üst kat komşumuzun evi yanmış" dedi. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın söndürülürken, çevredeki birçok vatandaş genç kadının kurtarılışını cep telefonları ile görüntülemeye çalıştı. Genç kadının kurtarılışı ve çevredeki vatandaşların görüntü çekme yarışı DHA kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: DHA