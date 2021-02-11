Bir kadının balkondan düşüp yaralanma anı güvenlik kamerasına yansıdı
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Bir kadının balkondan düşüp yaralanma anı güvenlik kamerasına yansıdı

11.02.2021 18:19 | Son Güncelleme: 11.02.2021 18:45
Bir kadının balkondan düşüp yaralanma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kadının birinci kattaki evinin balkonundan düşüp yaralanma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kadının birinci kattaki evinin balkonundan düşüp yaralanma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde Sibel Gezici (23), bir apartmanın birinci katındaki dairenin balkonundan kaldırıma düştü.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gezici'nin tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Kadının balkondan düşme anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir vatandaşın, kaldırımda yürürken yolun karşısına geçmek için dönmesi, bu sırada yukarıdan kaldırıma kırmızı montlu, elinde çanta bulunan kadının düşmesi yer alıyor. Kayıtlarda, kadının kalkmaya çalıştığı ve çevredekilerin de kendisine yardım ettiği görülüyor.

Bölgede bulunan vatandaşlardan Aslan Karataş, gazetecilere, iş yerindeyken bir ses duyduğunu, trafik kazası olduğunu düşünerek dışarı çıktığını söyledi.

Bu sırada bir kadını kaldırımda yatarken gördüğünü anlatan Karataş, "Kadının yanına gittik, su verdik, önce durumdan korktu ama sonra toparladı, ayağa kalkmaya çalıştı. Hemen sağlık ekiplerine haber verdik." diye konuştu.

Bir kadının balkondan düşüp yaralanma anı güvenlik kamerasına yansıdı
Bir kadının balkondan düşüp yaralanma anı güvenlik kamerasına yansıdı
Bir kadının balkondan düşüp yaralanma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur

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