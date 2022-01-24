Son dakika gündem: Almanya'da üniversite kampüsünde silahlı saldırı - Haberler
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Son dakika gündem: Almanya'da üniversite kampüsünde silahlı saldırı

Son dakika gündem: Almanya'da üniversite kampüsünde silahlı saldırı
AA / Cüneyt Karadağ - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Almanya'nın Heidelberg Üniversitesi kampüsünde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Almanya'nın Heidelberg Üniversitesi kampüsünde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Mannheim polisinden yapılan açıklamada, üniversiteye ait amfide gerçekleştirilen silahlı saldırıda, bazılarının durumu ağır olmak üzere, 4 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Alman medyasının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberlerinde, başından yara alan genç bir kadının kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

Alman medyası, saldırganın amfide derste olanlara ateş açtıktan sonra intihar ettiğini yazdı. Ancak saldırganın intihar mı ettiği yoksa polis ya da bir başkası tarafından mı etkisiz hale getirildiği konusunda henüz resmi bilgi verilmedi.

Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Saldırının düzenlendiği kampüste, botanik bahçesi ve üniversite hastanesinin bölümlerinin olduğu öğrenildi.

AA / Cüneyt Karadağ - Son Dakika Haberleri

Üniversite, Heidelberg, Mannheim, Almanya, Güncel, Haber

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