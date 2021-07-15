Son dakika haber: Almanya'da sel felaketi: En az 5 ölü
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Son dakika haber: Almanya'da sel felaketi: En az 5 ölü

Son dakika haber: Almanya'da sel felaketi: En az 5 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Almanya'da etkili olan sağanak yağışların ardından meydana gelen selde en az 5 kişi hayatını kaybederken, 60 kişinin de kayıp olduğu açıklandı.

Almanya'da etkili olan sağanak yağışların ardından meydana gelen selde en az 5 kişi hayatını kaybederken, 60 kişinin de kayıp olduğu açıklandı.

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya (KRV), Baden-Vürtemberg, Bavyera ve Rheinland-Pfalz eyaletlerinde Bernd fırtınası şiddetli yağış ve sele neden oldu. Bölgeyi etkisi altına alan sel sonucu en az 5 kişi hayatını kaybetti, 60 kişiden ise haber alınamıyor.

Rhineland-Pfalz eyaletinin Ahrweiler bölgesinde şiddetli fırtına ve selde en az 4 kişi hayatını kaybederken, Schuld kasabasında ise 6 ev kullanılamaz hale geldi. Bölgede bazı evlerin çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu da açıklandı. Evlerinde mahsur kalan bölge halkı, evlerinin çatılarına çıkarak yardım bekledi. Halk, seslerini evlerinin çatılarından duyurmaya çalışırken kurtarma ekiplerinin kısa süre içerisinde başladığı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Renanya-Palatina eyaletindeki Koblenz kentindeki polis, "Evlerin çatılarda kurtarılması gerekenlerin sayısı henüz net değil. İtfaiye ve kurtarma ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarını devam ediyor" ifadesini kullandı. Bernd fırtınası nedeniyle Almair çok yerleşim yerinde toprak kaymaları oldu, sokaklar sular altında kaldı, yüzlerce mahzen doldu ve demiryolu ve karayolu trafiği kesintiye uğradı.

Nehirlerin su seviyesi yükseldi

Kuzey Ren-Vestfalya ve Rheinland-Pfalz'ın yanı sıra, şiddetli yağış Baden-Württemberg, Saksonya ve Bavyera eyaletlerini de etkiledi. Yetkililer, nehirlerin seviyesinin önümüzdeki günlerde yükselmeye devam edebileceğini ifade etti. Bad Neuenahr-Ahrweiler, Sinzig ve Bad Bodendorf kasbalarında Ahr nehrine 50 metre mesafedeki tüm binalar tahliye edildi.

Kuzey Ren-Vestfalya'nın güneybatısındaki Euskirchen'deki Steinbachtalsperre Barajı fırtına nedeniyle yıkılma tehlikesi oluşturduğunu ifade eden polis, baraj yakındaki bir otoyolun trafiğe kapatıldığını açıkladı. Baraja yakın bölgelerde ikamet eden bine yakın kişi tahliye edildi. - KÖLN

Son dakika haber: Almanya'da sel felaketi: En az 5 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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