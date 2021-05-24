Akraba 2 kadının site bahçesinde öğretmeni darbettiği anlar kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Akraba 2 kadının site bahçesinde öğretmeni darbettiği anlar kamerada

Demirören Haber Ajansı / Engin Anak - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, öğretmen olan H.D. adlı kadın, site bahçesinde, 1'i komşusu 2 kadın tarafından tekme, yumruk ve sopa ile vurularak darbedildi.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, öğretmen olan H.D. adlı kadın, site bahçesinde, 1'i komşusu 2 kadın tarafından tekme, yumruk ve sopa ile vurularak darbedildi. Güvenlik kamerasına yansıyan saldırıyla ilgili gözaltına alınan akraba 2 kadın, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, 19 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00 sıralarında, Demirtaş Mahallesi'ndeki sitenin bahçesinde meydana geldi. Sitede oturan, 2 çocuk annesi, öğretmen H.D. ile yanına gelen komşusu E.C. ve akrabası B.Ç. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.C. ve B.Ç., H.D.'yi tekme ve yumruk ile darbetmeye başladı. İkili, yere düşürdükleri kadına sopayla vurmayı sürdürdü. Olayı gören komşularının müdahalesiyle kurtarılan H.D., jandarmada kadınlardan şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, E.C. ve B.Ç.'yi gözaltına aldı. Akraba 2 kadın, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Olay anı ise sitenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde; araçtan inen 2 kadının, bahçeden yürüyerek, kendilerine doğru gelen H.D.'yi tartışmanın ardından darbetmeye başladığı, bir süre sonra da komşuların gelip engel olduğu anlar yer aldı.

Akraba 2 kadının site bahçesinde öğretmeni darbettiği anlar kamerada
Akraba 2 kadının site bahçesinde öğretmeni darbettiği anlar kamerada
Akraba 2 kadının site bahçesinde öğretmeni darbettiği anlar kamerada
Akraba 2 kadının site bahçesinde öğretmeni darbettiği anlar kamerada
Akraba 2 kadının site bahçesinde öğretmeni darbettiği anlar kamerada
Akraba 2 kadının site bahçesinde öğretmeni darbettiği anlar kamerada
Akraba 2 kadının site bahçesinde öğretmeni darbettiği anlar kamerada
Akraba 2 kadının site bahçesinde öğretmeni darbettiği anlar kamerada
Akraba 2 kadının site bahçesinde öğretmeni darbettiği anlar kamerada
Akraba 2 kadının site bahçesinde öğretmeni darbettiği anlar kamerada
Akraba 2 kadının site bahçesinde öğretmeni darbettiği anlar kamerada
Akraba 2 kadının site bahçesinde öğretmeni darbettiği anlar kamerada
Akraba 2 kadının site bahçesinde öğretmeni darbettiği anlar kamerada
Akraba 2 kadının site bahçesinde öğretmeni darbettiği anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin Anak

Kağıthane'de rehin aldıkları Pakistanlıya işkence edip fidye isteyen şüpheliler yakalandı
Kağıthane'de rehin aldıkları Pakistanlıya işkence edip fidye isteyen şüpheliler yakalandı
Pençe-Şimşek Harekatı'nda 1 askerimiz şehit oldu
Pençe-Şimşek Harekatı'nda 1 askerimiz şehit oldu
Son dakika haberi | Antalya'da kayıp ihbarında bulunduğu eşini öldürdüğü iddia edilen koca gözaltına alındı
Son dakika haberi | Antalya'da kayıp ihbarında bulunduğu eşini öldürdüğü iddia edilen koca gözaltına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Volkan Bozkır Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Pınar Altuğ İbrahim Tatlıses Meltem Miraloğlu
Spor Ali Koç Ozan Tufan Şenol Güneş Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Akraba 2 kadının site bahçesinde öğretmeni darbettiği anlar kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 10:43:12. #1.16#

title