Son dakika gündem: AK Parti'den Burhan Kuzu için taziye mesajı
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Son dakika gündem: AK Parti'den Burhan Kuzu için taziye mesajı

01.11.2020 12:43 | Son Güncelleme: 01.11.2020 12:47
Son dakika gündem: AK Parti'den Burhan Kuzu için taziye mesajı

Son dakika haberlerine göre AK Parti Genel Merkezi'nden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu için başsağlığı mesajı yayımlandı.

AK Parti Genel Merkezi'nden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu için başsağlığı mesajı yayımlandı.

Partinin Twitter hesabında yer alan mesajda, "22, 23, 24 ve 26'ncı dönem milletvekilimiz ve partimizin kurucularından Prof. Dr. Burhan Kuzu, tedavi gördüğü hastanede hayata veda etmiştir. Merhum hocamıza Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar niyaz ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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