Son dakika haber... Otomobilin çarptığı iki öğrenciden biri öldü
Son dakika haberine göre Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin çarptığı iki öğrenciden biri yaşamını yitirdi, diğeri yaralandı.
KOZAN, ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin çarptığı iki öğrenciden biri yaşamını yitirdi, diğeri yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 D 1728 plakalı otomobil, Karacaoğlan Mahallesi'nde 8. sınıf öğrencileri Muhammet Berat Büyükce (13) ve Oğuz Kaan Yılmaz'a (13) çarptı.
Sürücü, öğrencilere çarptıktan sonra aracını olay yerinde bırakıp kaçtı.
İhbar üzerine itfaiyeye bağlı Can-Kur ekipleri aracın altında kalan yaralı iki öğrenciyi bulundukları yerden çıkardı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Büyükce, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.