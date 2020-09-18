Son dakika gündem: Adana'da cinayetle suçlanan baba ile çocuklarının yargılanmasına başlandı
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Son dakika gündem: Adana'da cinayetle suçlanan baba ile çocuklarının yargılanmasına başlandı

Son dakika haberine göre Adana'da, bir kadının silahla öldürülmesiyle ilgili tutuklanan baba ve oğlu ile onlara yardım ettiği ileri sürülen kızı hakkında "kasten öldürme, mala zarar verme, ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 6 yıldan müebbet hapis cezasına kadar cezalandırılmaları istemiyle açılan davanın...

Son dakika gündem: Adana'da cinayetle suçlanan baba ile çocuklarının yargılanmasına başlandı
18.09.2020 10:59 | Son Güncelleme: 18.09.2020 10:59

Adana'da, bir kadının silahla öldürülmesiyle ilgili tutuklanan baba ve oğlu ile onlara yardım ettiği ileri sürülen kızı hakkında "kasten öldürme, mala zarar verme, ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 6 yıldan müebbet hapis cezasına kadar cezalandırılmaları istemiyle açılan davanın görülmesine başlandı.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar baba H.İ. ile oğlu M.İ. katılırken, tutuksuz yargılanan kızı S.T. duruşmaya gelmedi.

Mahkeme heyeti, duruşmada öldürülen Aysel Akkurt'un eşi Yusuf Akkurt ile olayın görgü tanıklarını dinledi.

Sanıklardan şikayetçi olan Yusuf Akkurt, olay günü eşinin çöp dökmek için dışarı çıktığında silah sesi duyduğunu ve dışarı baktığında eşinin yerde yattığını gördüğünü söyledi.

Sanıkları önceden tanıdığını ve aralarında eskiye dayalı husumet bulunduğunu belirten Akkurt, daha önce bu yüzden 2 kez evlerine ateş edildiğini öne sürdü.

Olayın görgü tanıklarından A.U, sabah evden çıktığında önünden bir araç geçtiğini ve ileride durduğunu, birden fazla ateş ettiğini ardından araca binip gittiğini anlattı.

Tanık F.A. da silah sesi üzerine balkona çıktığında, silahlı bir kişinin kaçtığını gördüğünü belirtti.

Sanıkların avukatları, müvekkillerinin savunmaları alındıktan sonra beyanda bulunacaklarını kaydetti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar baba ve oğlun tutukluluğunun devamına karar verdi.

Heyet, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.

Olay

Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki evinden 9 Nisan'da çöp dökmek için dışarı çıkan Aysel Akkurt, yanına yanaşan otomobilden açılan ateş sonucu yaralanmış, hastanede hayatını kaybetmişti.

Gözaltına alınan M.İ. ile babası H.İ. tutuklanmış, S.T. ise serbest bırakılmıştı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

AA Editörü - Neşet Karadağ
Neşet Karadağ
AA Editörü
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