Son dakika gündem: Adana'da asansör kabiniyle duvar arasında sıkışan çocuk hayatını kaybetti
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Son dakika gündem: Adana'da asansör kabiniyle duvar arasında sıkışan çocuk hayatını kaybetti

Son dakika gündem: Adana'da asansör kabiniyle duvar arasında sıkışan çocuk hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Adana'da asansör kabiniyle duvar arasında sıkışan 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Adana'da asansör kabiniyle duvar arasında sıkışan 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde yaşayan Zafer Uğuz, 2 yaşındaki oğlu Eren Uğuz'u yanına alarak kahvaltı yapmak için aynı mahalledeki kayınbabası Mehmet Soytaş'ın ikamet ettiği apartmana gitti.

Zafer Uğuz, kayınbabasının ikinci kattaki dairesine çıkmak için asansöre bindikten kısa süre sonra oğlu Eren Uğuz'un kolu kabin ile duvar arasında sıkıştı.

Babanın çığlıkları üzerine apartman sakinleri durumu 112 Acil Servis ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı CANKUR ekiplerine bildirdi.

Adrese gelen CANKUR ekipleri, ağır yaralanan çocuğu güçlükle bulunduğu yerden çıkarttı.

Ambulansla Çukurova Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Apartman sakinlerinden Aksel Yasdı, Zafer Uğuz'un bağırarak yardım istemesi üzerine babasıyla asansörün kapısını açmaya çalıştıklarını belirtti. Yasdı, kapıyı açtıklarında çocuğu kabin ile duvar arasına sıkışmış şekilde, babasını da panik halinde gördüklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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