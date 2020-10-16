Son dakika gündem: Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Özer, şehidin kardeşine kız istedi
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Son dakika gündem: Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Özer, şehidin kardeşine kız istedi

16.10.2020 14:44 | Son Güncelleme: 16.10.2020 14:48
Son dakika gündem: Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Özer, şehidin kardeşine kız istedi

Son dakika haberine göre DİYARBAKIR'da 2016 yılında PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Er Kadir Görgülü'nün kardeşi Mehmet Ali Görgülü'ye (26) Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer kız istedi.

DİYARBAKIR'da 2016 yılında PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Er Kadir Görgülü'nün kardeşi Mehmet Ali Görgülü'ye (26) Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer kız istedi.

Diyarbakır-Bingöl kara yolunda 4 yıl önce PKK'lı teröristlerce yola yerleştirilen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Er Kadir Görgülü'nün Adana'da yaşayan kardeşi Mehmet Ali Görgülü ile Pınar Erbaşlı hayatlarını birleştirmek istedi. Aile, kız istemede, bir devlet görevlisinin de olmasını istedi. Baba Süleyman Görgülü, Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer'i davet etti. Daveti geri çevirmeyen Özer, kız isteme merasimine katıldı. Aile ile birlikte kız evine giden Özer, Pınar Erbaşlı'yı babasından istedi.  Pınar Erbaşlı'nın ailesi de gençlerin evlenmesine onay verdi.Şehit babası Süleyman Görgülü'den gelen telefon sonrası çok duygulandığını ve bu mutlu günlerinde onların yanında olmayı çok istediğini vurgulayan Özer, "Devlet, şehit ailelerimizin hem acı hem de mutlu günlerinde yanındadır. Şehitlerimizin anneleri, babaları, kardeşleri, evlatları bize emanettir. Onlar bizler için canlarını feda ettiler. Hakları asla ödenmez" diye konuştu.


Son dakika gündem: Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Özer, şehidin kardeşine kız istedi
Son dakika gündem: Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Özer, şehidin kardeşine kız istedi
Son dakika gündem: Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Özer, şehidin kardeşine kız istedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can ÇELİK

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