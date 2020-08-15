Son dakika gündem: 43 santimlik kama ile üvey yeğenini öldüren kişi tutuklandı Son dakika haberleri: TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, Ali Kılınç'ı (30) 43 santimlik kamayla öldüren üvey amcası Necmettin Kaya (71) tutuklandı.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, Ali Kılınç'ı (30) 43 santimlik kamayla öldüren üvey amcası Necmettin Kaya (71) tutuklandı. Olayın taraflar arasındaki sarkıntılık iddiasıyla başlayan tartışma sonucu yaşandığı ortaya çıktı.

Olay, dün gece saatlerinde ilçe merkezinde meydana geldi. Evli ve bir çocuk babası Ali Kılınç, akşam saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi Canbolat Caddesi'ndeki bir binada oturan annesi Seher Kaya, üvey babası Hasan Kaya ve kız kardeşi İ.K.'nın yaşadığı eve geldi. Kılınç, bir süre sonra 2 katlı binanın alt katında yaşayan üvey babasının kardeşi Necmettin Kaya ile onun oğlu Ü.K.'nın, kendi kız kardeşine sarkıntılık ettiği iddiasıyla tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Evde başlayan ve dışarıya taşan kavgada Necmettin Kaya evde bulunan 43 santimetre uzunluğundaki kamayı alarak Ali Kılınç'ı göğsünden yaraladı. Ağır yaralanan Kılınç, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kılınç, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Necmettin Kaya, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çelik yelek giydirilerek adliyeye getirilen Kaya, girişte basın mensuplarının sorularına 'Evimi bastılar' diye cevap verdi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Kaya, Çamlıbel T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA