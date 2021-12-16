Son dakika gündem: 1 aylık Bilal bebek, beşiğinde ölü bulundu
Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... KAYSERİ'de Suriye uyruklu ailenin 1 aylık bebekleri Bilal Hantuş, beşiğinde ölü bulundu.
KAYSERİ'de Suriye uyruklu ailenin 1 aylık bebekleri Bilal Hantuş, beşiğinde ölü bulundu.
Melikgazi ilçesi Yeniköy Mahallesi Lefke Caddesi'nde oturan Hantuş ailesinin 1 ay önce dünyaya gelen bebekleri Bilal, ailesi tarafından beşiğinde hareketsiz bulundu. Çağırılan sağlık ekipleri, bebeğin yaşamını yitirdiğini tespit etti.Başında su toplanması nedeniyle bir süre hastanede tedavi gördükten sonra 10 gün önce taburcu edildiği belirtilen Bilal Hantuş'un cenazesi, otopsisi için Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, Bilal bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.