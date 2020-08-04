Son dakika güncel: Sinop'taki orman yangını 'ateş kuşu'nun desteğiyle kontrol altında
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika güncel: Sinop'taki orman yangını 'ateş kuşu'nun desteğiyle kontrol altında

Son dakika güncel haberi... SİNOP'un Durağan ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahalelerle büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Son dakika güncel: Sinop'taki orman yangını 'ateş kuşu'nun desteğiyle kontrol altında
04.08.2020 11:59 | Son Güncelleme: 04.08.2020 12:18
SİNOP'un Durağan ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahalelerle büyük ölçüde kontrol altına alındı. Orman Genel Müdürlüğü, bölgeye gelen yangın söndürme uçağının görüntülerini resmi sosyal medya hesabından, 'Ateş kuşları yüreğimize su serpiyor' notuyla paylaştı.

Durağan ilçesinde ormanlık alanda dün öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yükselen alevleri ve dumanı fark eden çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler, arazözlerin de yardımıyla yangına karadan müdahale ederken, alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun çaba sarf etti. Ağırlıkla çam ağaçlarının yer aldığı ormanlık alanda çıkan yangın, akşam saatlerinde kontrol altına alındı.

YANGINA HAVADAN MÜDAHALEYangın, rüzgarın da etkisiyle yeniden alevlenince, bölgeye yangın söndürme uçağı sevk edildi.  Söndürme uçağının da yardımıyla büyük ölçüde kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.

Öte yandan Orman Genel Müdürlüğü, bölgeye gelen yangın söndürme uçağının görüntülerini resmi sosyal medya hesabından, 'Ateş kuşları yüreğimize su serpiyor' notuyla paylaştı.


- Durağansinop

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı Güncel
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi Güncel
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
Firmalar tek tek açıklamaya başladı! İşte merakla beklenen sıfır otomobil fiyatları Ekonomi
Firmalar tek tek açıklamaya başladı! İşte merakla beklenen sıfır otomobil fiyatları
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar: Fazla mesai yaptığını iddia eden işçi bunu kanıtlamak zorunda Ekonomi
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar: Fazla mesai yaptığını iddia eden işçi bunu...
Korkutan görüntü! Irak'ta tonlarca balık telef oldu Dünya
Korkutan görüntü! Irak'ta tonlarca balık telef oldu
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı Güncel
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler
Yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu! Öfkeli grubu imam ayırdı
Yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu! Öfkeli grubu imam ayırdı
Şenol Güneş'e kırgın olduğunu söyleyen Hakan Çalhanoğlu'ndan çarpıcı G.Saray sözleri: Bir gün buluşacağız
Şenol Güneş'e kırgın olduğunu söyleyen Hakan Çalhanoğlu'ndan çarpıcı G.Saray sözleri: Bir gün buluşacağız
Ürküten araştırma! Koronavirüs tedavisi görenlerin yarıdan fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor
Ürküten araştırma! Koronavirüs tedavisi görenlerin yarıdan fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Havale ücreti kurnazlığı! Tüketici derneği başkanı bankaların foyasını ortaya çıkardı
Havale ücreti kurnazlığı! Tüketici derneği başkanı bankaların foyasını ortaya çıkardı
Bakan Albayrak 'Tarihi bir dönüm noktası' deyip duyurdu: İmalat PMI Şubat 2011'den bu yana en yüksek seviyede
Bakan Albayrak "Tarihi bir dönüm noktası" deyip duyurdu: İmalat PMI Şubat 2011'den bu yana en yüksek seviyede
Bayram tatili sonrası altının gram fiyatı 441 liradan işlem görüyor
Bayram tatili sonrası altının gram fiyatı 441 liradan işlem görüyor
Bodrum katta çıkan yangında 1 yaşındaki bebeği ölen babanın feryadı yürek dağladı
Bodrum katta çıkan yangında 1 yaşındaki bebeği ölen babanın feryadı yürek dağladı
Teslim olan örgüt üyeleri PKK'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya serdi: Yemek yok, işkence ve istismar çok
Teslim olan örgüt üyeleri PKK'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya serdi: Yemek yok, işkence ve istismar çok
Mehmet Ceyhan herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Okulların açılması için acele mi edildi?
Mehmet Ceyhan herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Okulların açılması için acele mi edildi?
Kaza sonrası tanker sürücüsünün tekme-tokat dövülme anı güvenlik kamerasında
Kaza sonrası tanker sürücüsünün tekme-tokat dövülme anı güvenlik kamerasında
Park halindeki araca çarpan sürücünün yanındaki kişi yola savruldu! O anlar kamerada
Park halindeki araca çarpan sürücünün yanındaki kişi yola savruldu! O anlar kamerada
İtalya'da 43 kişiye mezar olan köprü 2 yılın ardından yeniden açılıyor
İtalya'da 43 kişiye mezar olan köprü 2 yılın ardından yeniden açılıyor
Son Dakika: Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerini belirledi
Son Dakika: Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerini belirledi
Helin Avşar, siyah mayosuyla amuda kalktı! Ablası Hülya Avşar kıskandı
Helin Avşar, siyah mayosuyla amuda kalktı! Ablası Hülya Avşar kıskandı
Trabzonspor, Mohamed Elneny'yi kiralamak için Arsenal'e teklif yaptı
Trabzonspor, Mohamed Elneny'yi kiralamak için Arsenal'e teklif yaptı
Fatih Terim'in onayı sonrası Galatasaray, Fatih Öztürk'le anlaşma sağladı
Fatih Terim'in onayı sonrası Galatasaray, Fatih Öztürk'le anlaşma sağladı
Ukraynalı model Daria Kyryliuk'un darp edildiği işletmenin sahibi konuştu: Olayın bizimle alakası yok
Ukraynalı model Daria Kyryliuk'un darp edildiği işletmenin sahibi konuştu: Olayın bizimle alakası yok
Model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktı
Model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktı
Kıraathane işleten genç, bıraktığı notla helallik isteyip ortadan kayboldu
Kıraathane işleten genç, bıraktığı notla helallik isteyip ortadan kayboldu
Mert Hakan'ın 10 milyon TL imza parası aldığının iddia edilmesi, F.Bahçe'nin transfer hamlelerini zora soktu
Mert Hakan'ın 10 milyon TL imza parası aldığının iddia edilmesi, F.Bahçe'nin transfer hamlelerini zora soktu
İngiliz şarkıcı Rita Ora üstsüz fotoğrafını paylaştı
İngiliz şarkıcı Rita Ora üstsüz fotoğrafını paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Deniz Demir Yaşar Güler Devlet Bahçeli Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Serdar Ortaç Gonca Vuslateri
Spor Beto Ali Koç Jose Sosa Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Çeşme Milli Beşiktaş
Şu an buradasınız: Son dakika güncel: Sinop'taki orman yangını 'ateş kuşu'nun desteğiyle kontrol altında - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.8.2020 12:50:57. #1.14#
title