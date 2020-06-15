Son dakika güncel: Kuşların yuva yaptığı beton mikseri 35 gündür çalıştırılmıyor
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Son dakika güncel: Kuşların yuva yaptığı beton mikseri 35 gündür çalıştırılmıyor

Son dakika haberlerine göre TRABZON'un Çaykara ilçesinde, kuşların yuva yaptığı özel bir şirkete ait beton mikseri, şantiye çalışanları tarafından 35 gündür çalıştırılmıyor.

Son dakika güncel: Kuşların yuva yaptığı beton mikseri 35 gündür çalıştırılmıyor
15.06.2020 14:47 | Son Güncelleme: 15.06.2020 14:59

TRABZON'un Çaykara ilçesinde, kuşların yuva yaptığı özel bir şirkete ait beton mikseri, şantiye çalışanları tarafından 35 gündür çalıştırılmıyor. Park halinde bekletilen mikser, kuşların yuvalarından uçmalarının ardından çalıştırılacak.

Çaykara ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık bir aydır kontak kapatan özel bir şirkete ait beton mikserine, kuşlar yuva yaparak, yumurta bıraktı. Bir ayın ardından işlerine dönen çalışanlar, kuşları görünce şaşkınlık yaşadı. Firma, beton mikserine ihtiyaçları olmasına rağmen kuşların zarar görmemesi için 35 gündür iş makinesini çalıştırmıyor.

'KUŞLARIN UÇMASINI BEKLİYORUZ'

Kuşlar yuvadan uçana kadar aracın çalıştırılmayacağını ifade eden şantiye sorumlusu Hamdi Yıldız, "Koronavirüs tedbirleri kapsamda uzun süre şantiyeye gelmedik. Gelince de ak kuyruk denen kuşların, beton mikserine yuva yapıp, yumurta bıraktığını gördük. İşverenlerimizin de destekleriyle yaklaşık 35 gündür iş makinesini çalıştırmıyoruz. Kuşlar, beton mikserini rehin aldı. Şu günlerde iş yoğunluğumuz arttı ve araçlarımız yetmiyor. Bu beton mikseri şantiyede ve kuşların yuvadan uçmasını bekliyoruz. Yavrular uçmaya başlayınca yuvayı başka bir tarafa taşıyacağız" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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