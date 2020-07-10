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Son dakika güncel: Kars-Kağızman kara yolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı

Son dakika habere göre Kars'ta etkili olan sağanak nedeniyle Kars-Kağızman kara yolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı.

10.07.2020 18:45 | Son Güncelleme: 10.07.2020 18:50

Kars'ta etkili olan sağanak nedeniyle Kars-Kağızman kara yolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı.

Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak, bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu.

İl merkezindeki Küçük Sanayi Sitesi'nde bazı iş yerleri sağanak nedeniyle su doldu. Sanayi sitesindeki yollarda sürücüler, su birikintileri nedeniyle araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Sarıkamış ilçesinde de sağanak dolayısıyla Halk ve Şehit Kemal Mutlu caddelerinde su birikintileri oluştu.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşların zor anlar yaşadığı ilçede, esnaf da iş yerlerine su dolmaması için tıkanan rögar kapaklarını temizledi.

Bölgede yağışların aralıklarla devam edeceği bildirildi.

Kara yolu ulaşıma kapandı

Kağızman ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı köylerdeki tarım arazileri zarar gördü, büyük ve küçükbaş hayvanlar suya kapıldı.

Sel sularının taşmasıyla Kars-Kağızman-Kötek kara yolunu trafiğe kapattı. Sel suları nedeniyle ilçede bazı evler su altında kalırken, iş makineleri de çalışma yaptı.

İlçeye bağlı Kötek köyünde bir otomobil sel sularına gömülürken, birçok sera ve tarlayı su bastı.

Kağızman Belediyesi ve karayolları ekipleri sel sularının önünde set oluşturdu, selin kara yoluna indirdiği çamurun kaldırılması için ekiplerin çalışmasını devam ediyor.

Jandarma ekipleri de yolda güvenlik önlemi alarak sürücüleri uyardı.

Kötek Köyü Muhtarı Zeki Büyüktanır, şiddetli yağışın sele neden olduğunu ifade ederek, "Yağan yağmur nedeniyle derelerdeki suyun tamamı yola indi. Bahçeler seralar su altında kaldı, ekipler burada çalışma yapıyor. Buralarda bir çalışma yapılması lazım. Buralarda su baskını çok oluyor, menfezlerin yeniden gözden geçirilmesi lazım." dedi.

Arpaçay ilçesinde de şiddetli sağanak tarlalara zarar verdi.

İlçeye bağlı Kuyucuk köyünde aniden bastıran yağış sele neden oldu. Sel sularının bastığı tarlalarda hasar oluşurken vatandaşlar zor anlar yaşadı.

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Son dakika güncel: Kars-Kağızman kara yolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı

Kaynak: AA

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